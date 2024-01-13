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Украина получила от Молдавии скидку на транзит агропродукции

Украина получила от Молдавии скидку в 27 процентов на транзит агропродукции.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27% скидке.

«По результатам договоренностей в этом году на транзитные перевозки украинской аграрной продукции Республикой Молдова будет действовать скидка. Она составляет 27% на действующие тарифы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что вступило в силу соглашение о строительстве пограничного перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуц.

сельское хозяйство