Средние потребительские цены в Молдове за последние 12 месяцев выросли на 4,2%

В частности, рост цен на продовольственные и непродовольственные товары составил по 4,6%. Услуги, оказываемые населению, подорожали на 2,5%.
«В течение 2023 года более заметный рост цен зафиксирован на фрукты и овощи — примерно на 12%, мясо и мясные консервы, молоко и молочные продукты — более чем на 3%, хлеб — на 2,2%», — уточнили в НБС.
Снижение цен за 12 месяцев зафиксировано на растительное масло (21,1%) и сахар — на 4,1%.
При этом потребительские цены на топливо и топливо снизились — примерно на 1,4% (в том числе: уголь — на 32,3%, сжиженный газ — на 13,1%, дизельное топливо — на 10,4%, бензин — на 3,6%).
Весомо выросла стоимость услуг, оказываемых населению: водоснабжение и водоотведение подорожало на 24,6%, услуги пассажирского транспорта — на 20,8%. При этом, как отмечают в НБС, «произошло существенное увеличение цен на услуги воздушного пассажирского транспорта — в 2,3 раза». Услуги общественного питания стали дороже на 6,5%.
При этом за 2023 год регулируемые тарифы на поставку электроэнергии снизились примерно на 43%, а на услуги по поставке природного газа — на 12,1% (с учетом компенсаций, предоставленных населению правительством).
«Предоставление правительством компенсаций по оплате счетов за электроэнергию для бытовых потребителей (природный газ, электрическая и теплоэнергия) способствовало смягчению ежегодного роста средних потребительских цен на 1,3%», — подчеркнули в НБС.
В 2023 году по сравнению с 2022 годом потребительские цены выросли в среднем на 13,4%, в том числе на продовольственные товары — на 13,2%, непродовольственные товары — на 8,1% и услуги, оказываемые населению, — на 21,8%.
Информация представлена без данных по левобережным районам и муниципальному образованию Бендеры.