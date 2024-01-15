Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Самаре

По информации сервиса по поиску работы hh.ru, список самых оплачиваемых профессий в областной столице возглавили менеджеры и финансовый директор. Сотрудникам этой сферы предлагают зарплату в 165 тысяч рублей. После руководства, на втором месте оказались DevOps-инженеры. В 2023 году сотрудники получали 125 тысяч рублей. На третьем месте — консультанты по стратегии с зарплатой в 115 тысяч рублей. На четвертом — токари, шлифовщики и фрезеровщики. Зарплата у специалистов доходила до 113 тысяч рублей. Пятое место заняли машинисты, им предлагали 111 тысяч рублей.