В Омске ищут необычного специалиста на зарплату в 200 000

Однако для того, чтобы зарабатывать такую сумму, не обязательно покидать Омск. Те же 200 тысяч в месяц готовы платить пилоту-инструктору в колледже гражданской авиации. Список дел на этой должности включает в себя проведение занятий по наземной подготовке, технике пилотирования и лётной эксплуатации, а также внедрение единой методики лётного обучения.