В Омске ищут необычного специалиста на зарплату в 200 000

За какую работу омичам готовы платить больше всего? Аналитики «Зарплаты.ру» изучили рынок и составили список вакансий с самыми топовыми зарплатами. Оказалось, что получать солидные суммы омичи могут в самых разных сферах.
От 100 тысяч в месяц начинается зарплата главного бухгалтера, которого ищет омская транспортная компания. В списке требований — опыт работы сроком минимум в три года, знание профильных разделов законодательства и рабочих программ.
Такую же сумму предлагают инженеру-конструктору светопрозрачых конструкций в компании, занимающейся пластиковыми окнами. От соискателей ждут знакомства с «Автокадом» и другим необходимым ПО, а также готовности осуществлять технический надзор за проектом.
148 тысяч рублей обещают курьеру в сервисе доставки. Кроме того, компания предоставит велосипед с велошлемом и застрахует сотрудника от несчастных случаев. Отметим, что высокие зарплаты курьерам обещают не в первый раз — поэтому мы поговорили с реальным курьером, чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле.
150 тысяч готова платить инженеру-программисту 1С крупная сеть продовольственных магазинов. Потребуется опыт программирования на этой платформе не менее трёх лет, а также готовность разбирать чужой код.
До 160 тысяч сможет получать дорожный мастер, которого ищет компания РЖД. На этой должности придётся не только руководить бригадами, занимающимися текущим ремонтом пути, но и принимать решение о закрытии движения и ограничении скорости. Кроме того, новому мастеру придётся покинуть Омск и отправиться в Прокопьевск (Кемеровская область). Из бонусов — служебная квартира или компенсация 70% денег за съём.
Точно так же придётся оставить Омск и диспетчеру, которому предлагают 200 тысяч в месяц. Правда, окончательно переезжать из города не придётся: работа вахтовая. На этой должности нужно будет заниматься аудитом транспорта, выдачей путевых листов и работой с документами, включая поиск «зависших» и восстановление пропавших накладных.
Однако для того, чтобы зарабатывать такую сумму, не обязательно покидать Омск. Те же 200 тысяч в месяц готовы платить пилоту-инструктору в колледже гражданской авиации. Список дел на этой должности включает в себя проведение занятий по наземной подготовке, технике пилотирования и лётной эксплуатации, а также внедрение единой методики лётного обучения.