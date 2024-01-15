В свердловском минздраве отрицают невыплату премий сотрудникам «скорой»

В министерстве здравоохранения Свердловской области отрицают, что работники «скорой помощи» остались без премий по итогам года. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что сотрудников «скорой» Екатеринбурга лишили так называемой 13-й зарплаты. Утверждалось, что это якобы сделали из-за того, что они не успевали на вызовы.