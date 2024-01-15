В свердловском минздраве отрицают невыплату премий сотрудникам «скорой»

Однако в свердловском минздраве Накануне.RU заявили, что эти сведения не соответствуют действительности. Как сообщили в ведомстве со ссылкой на данные ССМП, всему персоналу учреждения в октябре 2023 года была выплачена премия по итогам работы за 9 месяцев.
«В декабре (до 15 числа) 2023 года всему персоналу ГБУЗ СО “ССМП” выплачена денежная премия за интенсивность и высокие результаты работы. В дополнение к этому, всему медицинскому персоналу до конца декабря 2023 года произведены выплаты стимулирующего характера по итогам работы за 2023 год», — уточнили в областном Минздраве.
Ранее стало известно, что в «скорой помощи» Екатеринбурга не хватает врачей и фельдшеров. Сообщалось, что это связано с большой нагрузкой и относительно низкой зарплатой.