На Урале создали мини-бульдозер, управляемый со смартфона

Как пояснили в Минобрнауки РФ, разработка челябинцев совместима с разным типом навесного оборудования и предназначена не только для решения коммунальных задач. Она может использоваться для разминирования: такие погрузчики с минными тралами уже очистили 11,3 гектара территории ДНР. Однако по сравнению с аналогами, новая машина выигрывает в цене на рынке специальной техники.