Первый этап программы реновации завершен в 41 районе столицы

Сергей Собянин ранее сообщил, что в 2024 году переселение по программе реновации начнут более 50 тысяч москвичей. Он рассказал, что в планах на текущий год — ввести в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья. Всего в программу реновации в Москве включили 5 175 домов.