Первый этап программы реновации завершен в 41 районе столицы

Всего программа реновации затронула 90 столичных районов.
«И в 41 из них первый этап программы завершен. Участники программы уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе оформления документов на новое жилье», — сообщил Бочкарев.
В районах, где завершился первый этап, располагаются 304 дома для расселения.
В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин сообщил, что в целом по столице первый этап программы реновации выполнен на 69%. Такой показатель соответствует плану.
Сергей Собянин ранее сообщил, что в 2024 году переселение по программе реновации начнут более 50 тысяч москвичей. Он рассказал, что в планах на текущий год — ввести в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья. Всего в программу реновации в Москве включили 5 175 домов.