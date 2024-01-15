Защита местного картеля и возможное повышение цен. Что думает о нововведениях в электротехнической отрасли общественность?

«Я смеялся, в голос! Потому что в этот самый момент у меня опять показал ошибку E2 холодильник Artel новейшей модели. Я его купил на свою голову месяцев 5−6 назад, и с тех пор он не работал нормально ни разу. Официальный сервис-центр Artel в жилетках приходил уже три раза. И ничего не могут сделать. Последний раз три дня назад были. Сняли какую-то деталь и сказали: “Брат, у нас сейчас завод не работает, детали нет, ну может через месяц поставим”.