Защита местного картеля и возможное повышение цен. Что думает о нововведениях в электротехнической отрасли общественность?

С 1 февраля при импорте основных видов бытовой техники в Узбекистан будет требоваться наличие на территории республики полномочных представителей или официальных дилеров производителя. Они должны обеспечить качество и безопасность ввозимой продукции, а также сервисные гарантии.
Эти меры прописаны в постановлении президента «О дополнительных мерах по дальнейшему увеличению производительного и экспортного потенциала электротехнической промышленности» от 10 января. В перечень продукции входят 13 видов техники:
- алюминиевые радиаторы, водогрейные котлы, водонагреватели, паровые котлы;
- пылесосы, стиральные машины, холодильники, морозильники, телевизоры и мониторы, кондиционеры;
- бытовые газовые печи, духовки и печки, микроволновые печи, утюги и другая техника.
Документом предусмотрены и другие меры, упрощающие деятельность отечественных производителей электротехнической продукции. Ряд экспертов уже высказались по поводу нововведений.
«Читаешь это и думаешь, это же так прекрасно. Прямо впервые думают о нас — потребителях. А потом вспоминаешь, что на самом деле за этим стоят не интересы потребителей, а очередная “защита отечественного производителя”. В целом я не против покупать, например, телевизоры Artel, я их даже сам добровольно купил недавно. Но я исхожу из того, что у меня был выбор, а теперь этот выбор мне хотят ограничить или сделать альтернативу дороже».
Блогер-экономист Отабек Бакиров назвал эту меру защитой интересов «картелей».
«Картели бытовой техники, прикрывающиеся локализацией, добиваются тех ограничений, о которых мечтают автомонополисты. В итоге потребители столкнутся с перспективой повышения цен, снижения качества и потери альтернативы. Потому что дилерство и представительство большинства брендов в Узбекистане уже перешли под контроль “картеля”, — отметил он в своем канале.
Своим мнением о нововведениях в сфере поделился блогер и журналист Никита Макаренко.
«Я смеялся, в голос! Потому что в этот самый момент у меня опять показал ошибку E2 холодильник Artel новейшей модели. Я его купил на свою голову месяцев 5−6 назад, и с тех пор он не работал нормально ни разу. Официальный сервис-центр Artel в жилетках приходил уже три раза. И ничего не могут сделать. Последний раз три дня назад были. Сняли какую-то деталь и сказали: “Брат, у нас сейчас завод не работает, детали нет, ну может через месяц поставим”.
По данным ассоциации «Узэлтехсаноат», в республике насчитывается более 30 производителей электротехнической продукции и бытовой техники. Ряд предприятий так или иначе имел или имеет отношение к Artel Electronics.
Напомним, что в ноябре прошлого года Шавкат Мирзиёев поручил нарастить объемы импортозамещения электротехнической продукции.