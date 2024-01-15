Электричество может подорожать в Астане

«Действующая предельная цена составляет 22,09 тенге за киловатт/час, введенная в действие с 1 июля 2023 года. В новой заявкой-проектом является предельная цена в размере 29,96 тенге за киловатт/час с ростом к действующей цене на 30 процентов», — заявил генеральный директор ТОО «Астанаэнергосбыт» Александр Зинкевич на публичном слушании.