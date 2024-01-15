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Центр детской онкологии и гематологии в Уфе начнет свою работу 20 января

20 января в Уфе откроется Центра детской онкологии и гематологии.
Источник: сайт Главы РБ

В грядущую субботу, 20 января, в Уфе откроется Центр детской онкологии и гематологии. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой заявил исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения Башкирии Роберт Иштуков.

Центр должен обеспечить детей с онкологическими, тяжелыми гематологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами всеми видами высокотехнологичной медицинской помощи, включая высокодозную химиотерапию, трансплантацию костного мозга и стволовых клеток. Также здесь будут проводить молекулярно-биологические исследования, появится уникальное для Башкирии криохранилище, которое должно обеспечить длительное хранение костного мозга и других клеточных продуктов.

Коечный фонд учреждения составит 92 места. По словам Роберта Иштукова, первые операции должны состояться в новом учреждении уже в конце текущей недели.

медицина