Центр детской онкологии и гематологии в Уфе начнет свою работу 20 января

Центр должен обеспечить детей с онкологическими, тяжелыми гематологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами всеми видами высокотехнологичной медицинской помощи, включая высокодозную химиотерапию, трансплантацию костного мозга и стволовых клеток. Также здесь будут проводить молекулярно-биологические исследования, появится уникальное для Башкирии криохранилище, которое должно обеспечить длительное хранение костного мозга и других клеточных продуктов.