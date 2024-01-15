Молдавские фермеры выдвинули требования по транзиту зерна с Украины

Молдавские фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, что стоит больших денег аграриям. В организации требуют объяснений от властей республики. «Если информация (о 27%-ной скидке — ред.) правдива, то данное действие в сложившейся ситуации еще больше ставит в невыгодное положение фермеров нашей страны. Напоминаем, что зерновые и масличные культуры из Молдовы экспортируются на те же рынки, что и продукция с Украины. За последние два года наша страна из-за демпинговых цен агрохолдингов Украины во многом потеряла турецкий рынок», — отмечают в ассоциации.