Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 16 января 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 15 января, понедельник, составили: 1 доллар США равен 3,1537 рубля, 1 евро — 3,4571 BYN, 100 российских рублей — 3,5755 белорусского рубля. То есть вторник, 16 января, как и понедельник, и неделя с 8 по 14 января, снова показал снижение курса доллара и курса евро, тогда как курс российского рубля рос.