Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Иркутской области с 1 июля

Коммунальные услуги подорожают в Иркутской области с 1 июля. В этот список попали тарифы на электроэнергию, холодную воду, капитальный ремонт и вывоз мусора. Соответствующие приказы были опубликованы на официальном портале администрации Иркутска и правительстве Приангарья.
Например, цены на электроэнергию на территории Иркутской области изменятся в зависимости от места жительства. Городское население с 1 июля по 31 декабря 2024 года будет платить за один киловатт*час 1,58 ₽, а сельское — 1,106 ₽ Стоимость электроэнергии в СНТ и ОНТ будет зависеть от места нахождения. Если дача в черте города, то и тариф городской, если в селе — сельский.
Как ранее сообщал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, повышение тарифов связано с инфляцией, которая влияет на содержание сетей.
— Еще в 2022 году, когда было последнее повышение тарифов, мы понимали, что новый подъем выпадет именно на 1 июля 2024 года. Эти средства необходимы для обновления сетей, — говорит глава региона.
Взносы на капитальный ремонт в Приангарье также увеличатся. Сумма будет зависеть от типа жилья. Например, хозяевам квартир в домах с лифтами, внутридомовыми системами электроснабжения, газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения стоит рассчитывать сумму, исходя из 10,13 ₽ за один квадратный метр. С теми же системами, но в доме без газоснабжения, капремонт обойдется в 9,34 ₽ за квадратный метр. На крайнем севере — 9,95 ₽ А сибирякам, живущим в многоквартирных домах до восьми этажей, придется отдавать 7,41 ₽ Жителям северных районов — 8,57 ₽ Если в вашем доме не больше трех этажей и печное отопление, то сумма будет равна 4,79 ₽ в южных районах и 5,86 — в северных.
Повысится с 1 июля и тариф на вывоз мусора. В южных районах эта услуга обойдется сибирякам в 516,68 ₽ — 620,02 ₽ за кубометр. Для жителей северных районов тарифы увеличатся до 562,87 ₽.