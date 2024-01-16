Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Иркутской области с 1 июля

Взносы на капитальный ремонт в Приангарье также увеличатся. Сумма будет зависеть от типа жилья. Например, хозяевам квартир в домах с лифтами, внутридомовыми системами электроснабжения, газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения стоит рассчитывать сумму, исходя из 10,13 ₽ за один квадратный метр. С теми же системами, но в доме без газоснабжения, капремонт обойдется в 9,34 ₽ за квадратный метр. На крайнем севере — 9,95 ₽ А сибирякам, живущим в многоквартирных домах до восьми этажей, придется отдавать 7,41 ₽ Жителям северных районов — 8,57 ₽ Если в вашем доме не больше трех этажей и печное отопление, то сумма будет равна 4,79 ₽ в южных районах и 5,86 — в северных.