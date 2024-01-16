Названо, на сколько выросли цены в Челябинской области

Свежие данные показывают ситуацию, которая сложилась с ценами на Южном Урале в последний месяц прошлого года. В декабре 2023 года в среднем цены на потребительские товары и услуги в Челябинской области поднялись на 0,8%. Этот показатель актуален, если сравнивать ценники декабря и ноября. Что касается сравнения цен конца 2023 года с декабрем 2022 года, то рост оказался куда существенней. Здесь индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 107,3%.
Однако цены в Челябинской области росли неравномерно. Так более всего за год поднялись цены за услуги — плюс 10,9% (за последний месяц рост составил 0,9%). Продукты выросли за год в цене на 7,8% (за месяц — плюс 1,3%). Непродовольственные товары подорожали за год на 4% (за месяц — плюс 0,3%).
А вот средние цены на автомобильное топливо в Челябинской области в декабре в сравнении с ноябрем 2023 года незначительно, но ушли вниз — минус 0,1%. В годовом выражении рост цен на бензин составил 8,2%.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в один из самых дешевых в России бензин нашли в Челябинской области.