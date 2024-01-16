Названо, на сколько выросли цены в Челябинской области

Свежие данные показывают ситуацию, которая сложилась с ценами на Южном Урале в последний месяц прошлого года. В декабре 2023 года в среднем цены на потребительские товары и услуги в Челябинской области поднялись на 0,8%. Этот показатель актуален, если сравнивать ценники декабря и ноября. Что касается сравнения цен конца 2023 года с декабрем 2022 года, то рост оказался куда существенней. Здесь индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 107,3%.