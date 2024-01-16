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В двух районах Ташкента частично отключат свет, еще в одном не будет газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В двух районах сегодня частично отключат электричество, потребители еще в одном районе столицы временно останутся без газа. Об этом сообщают коммунальные службы, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации РЭС, света сегодня не будет в махалле «Баратходжа» Мирабадского района (9:00—17:00) и махалле «Латифгузар» Учтепинского района (10:00—15:00).

По данным «Худудгаз Пойтахт», от газоснабжения в период с 11:00 до 15:30 будет отключена махалля «Зиё» Алмазарского района.

ЖКХ