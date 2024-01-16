В двух районах Ташкента частично отключат свет, еще в одном не будет газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В двух районах сегодня частично отключат электричество, потребители еще в одном районе столицы временно останутся без газа. Об этом сообщают коммунальные службы, передает корреспондент Podrobno.uz.