В двух районах Ташкента частично отключат свет, еще в одном не будет газа

По информации РЭС, света сегодня не будет в махалле «Баратходжа» Мирабадского района (
По данным «Худудгаз Пойтахт», от газоснабжения в период с 11:00 до 15:30 будет отключена махалля «Зиё» Алмазарского района.
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По информации РЭС, света сегодня не будет в махалле «Баратходжа» Мирабадского района (
По данным «Худудгаз Пойтахт», от газоснабжения в период с 11:00 до 15:30 будет отключена махалля «Зиё» Алмазарского района.