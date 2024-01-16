Четыре муниципалитета Башкирии получат в награду 82 млн рублей

В рамках деловой программы Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» дипломами правительства Российской Федерации.
— По итогам конкурса в Башкортостане четыре победителя, это максимальный результат среди регионов России (наравне с Татарстаном). Призовые места заняли 49 муниципальных образований
из 33 регионов страны. При этом Башкортостан получит наибольший объем средств среди всех субъектов Российской Федерации, это более 82 млн рублей. Муниципалитеты-победители смогут направить эти средства на благоустройство и укрепление материально-технической базы, — отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.
Награды победителям Всероссийского конкурса вручил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований Республики Башкортостан, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» победителями стали:
— в первой категории (городские округа, муниципальные округа и городские поселения) — город Октябрьский (1 место) и город Учалы (4 место),
— во второй категории (сельские поселения) — Кашкинский сельсовет Аскинского района (3 место).
В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» 4 место занял город Стерлитамак.
Конкурс по отбору передовых практик проходил по пяти номинациям: «Обеспечение эффективной обратной связи», «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)», «Градостроительная политика» и «Укрепление межнационального мира».
В каждой из них определено по 10 призовых мест: 5 в первой категории и 5 во второй категории (сельские поселения).
Напомним, что конкурс является одним из эффективных инструментов по поддержке лучших муниципальных практик. Проекты победителей публикуют в сборниках, которые размещаются на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, и направляются в регионы для тиражирования их успешного опыта.