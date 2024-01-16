Четыре муниципалитета Башкирии получат в награду 82 млн рублей

— По итогам конкурса в Башкортостане четыре победителя, это максимальный результат среди регионов России (наравне с Татарстаном). Призовые места заняли 49 муниципальных образований

из 33 регионов страны. При этом Башкортостан получит наибольший объем средств среди всех субъектов Российской Федерации, это более 82 млн рублей. Муниципалитеты-победители смогут направить эти средства на благоустройство и укрепление материально-технической базы, — отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.