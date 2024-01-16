В Перми выдали разрешение на возведение гипермаркета стройматериалов на Иве-1

Согласно реестру разрешений на сайте краевого минимущества, торговый центр разместится на ул. Уинской, 72, на земельном участке площадью 5,02 га. Разрешительная документация выдана 13 октября ООО «Ива-Инвест» — ранее компания анонсировала на Иве-1 второй гипермаркет «Леруа Мерлен», но осенью стало известно о планах инвестора возвести на ул. Уинской гипермаркет казанской сети стройматериалов «Мегастрой».



Гипермаркет «Леруа Мерлен» должен был разместиться на участке по ул. Уинской площадью 50,2 тыс. кв. м. Открыть крупный ТЦ планировалось в 2023 году. В него инвестор собирался вложить 938 млн руб., площадь магазина должна была составить 16,8 тыс. кв. м. Проект «Ива-Инвест» получил статус «приоритетный инвестиционный».



В марте 2023 года французская сеть заявила о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. «Ива-Инвест» была вынуждена найти другого партнера — сеть строительных гипермаркетов из Татарстана «Мегастрой». Владельцы ООО «Ива-Инвест», реализующие приоритетный инвестиционный проект, подали заявку о корректировке проекта, обозначив новым партнером казанскую сеть.