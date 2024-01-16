В Воронежской области отцы-одиночки смогут получить маткапитал

Стало известно, что отцы-одиночки из Воронежа имеют право на маткапитал, данные портала «Объясняем.рф».
Мужчина получает выплату, если мать ребенка лишена родительских прав, числится пропавшей без вести, признана умершей или недееспособной.
Единственный родитель может получить бесплатное питание для ребенка, запрет на увольнение и компенсации за оплату ЖКХ.
Кроме того, отец имеет право получить единовременные выплаты:
при рождении малыша;
на детей до 17 лет. Размер суммы зависит от прожиточного минимума в регионе и может составить 50%, 75% или 100% от него.
Также единственный родитель может претендовать на пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и на увеличение налогового вычета. Однако последний пункт распространяется только на трудоустроенного отца, который стабильно оплачивал налоги.