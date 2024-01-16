Старые тоннели красноярского метро все же включат в новый проект

Тоннели красноярского метро, построенные в 90-е годы, все же включат в новый проект. Об этом сегодня, 16 января, рассказал губернатор Михаил Котюков в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что старая инфраструктура красноярского метро использоваться не будет, однако глава региона посчитал такой подход неправильным.
— Зачем строить еще один тоннель сверху, если есть объект, в который уже вложены значительные средства? На еженедельных штабах по метро мы не раз обсуждали, что логично было бы включить существующую ветку в новый проект, — говорит Котюков.
Телеграм-канал «Красноярское метро» опубликовал список всех изменений:
— ранее планировалось построить четыре подземных пункта и два наземных. В обновленном проекте — пять подземных остановочных пунктов и один наземный (на Молокова);
— длина трассы увеличена до 11 километров;
— конечная трассы на улице Молокова расположится в районе остановки общественного транспорта «Оптима»;
— за станцией «Высотная» предусмотрено путевое развитие и соединительная ветка в электродепо.
Напомним, что первая ветка красноярского метро должна заработать к 2026 году. Она будет идти от улицы Высотной до Шахтеров. Сейчас работы идут на трех будущих станциях: на Копылова, площади Революции и на пересечении улиц Шахтеров и Молокова.