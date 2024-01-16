Узбекистан нарастит добычу угля

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев указал на необходимость наращивания объема добычи угля на 22% с учетом потребностей населения, социальной сферы и отраслей промышленности, сообщает пресс-служба президента.
Главе республике представили презентацию о проделанной работе в области геологии и планах на перспективу.
В последнее время на эту сферу ежегодно направляли 1 трлн сумов, создавая необходимые условия для ее развития. В результате проведена разведка 31 тыс. кв. км новых участков.
«Сегодня в отрасли реализуются инвестиционные проекты на сумму 1 миллиард 700 миллионов долларов», — говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечалось, что в сфере много неиспользованных возможностей. Месторождения и масштаб их разработки могут быть расширены.
Мирзиёев определил меры, которые необходимо реализовать в ближайшей и долгосрочной перспективе, подчеркнув важность стратегического планирования и опережающего развития в сфере.
Речь шла об увеличении объема геологоразведочных работ, эффективной эксплуатации выявленных запасов, переработке отходов обогащения на основе передового опыта.
Президент Узбекистана поставил задачи по дальнейшему привлечению иностранных технологий и инвестиций в сферу с тем, чтобы повысить эффективность геологоразведки и добычи.