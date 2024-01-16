Приморское УФАС проверит обоснованность цен на парковку во Владивостоке

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю рассматривает обращения граждан по вопросу размера оплаты за пользование платными парковками на автомобильных дорогах во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
В этих целях антимонопольная служба направила запрос в ООО «Цифровое Приморье» с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных:
— перечень всех парковок с указанием законного основания взимания платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах во Владивостоке и иных городах Приморского края;
— сведения о ценах за пользование платными парковками;
— подробный расчет цены за пользование платными парковками на одно транспортное средство (легковую автомашину) за один час с учетом места размещения парковки на территории Владивостока и иных городов Приморского края.
При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования.