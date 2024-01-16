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Приморское УФАС проверит обоснованность цен на парковку во Владивостоке

Ведомство направило запрос в ООО «Цифровое Приморье».
Источник: PrimaMedia.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю рассматривает обращения граждан по вопросу размера оплаты за пользование платными парковками на автомобильных дорогах во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

В этих целях антимонопольная служба направила запрос в ООО «Цифровое Приморье» с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных:

— перечень всех парковок с указанием законного основания взимания платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах во Владивостоке и иных городах Приморского края;

— сведения о ценах за пользование платными парковками;

— подробный расчет цены за пользование платными парковками на одно транспортное средство (легковую автомашину) за один час с учетом места размещения парковки на территории Владивостока и иных городов Приморского края.

При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования.

ФАС