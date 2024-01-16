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В Башкирии уточнили, кто может получить единовременную выплату по контракту

Правительство Башкирии утвердило изменения, касающиеся единовременной денежной выплаты отдельным категориям лиц, проходящих военную службу. Документ размещён на официальном портале правовой информации Республики Башкортостан.
Источник: Башинформ

В документе говорится о мобилизованных, заключивших контракт после 10 ноября 2023 года, но не позднее 31 декабря 2023 года о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ. Изменения касаются и призванных, подписавших в этот же период контракт с военными комиссариатами или воинскими частями, расположенными в Башкирии, и тех, кто выбрал вместо службы по призыву службу по контракту.

Ранее информагентство «Башинформ» сообщало, что участники специальной военной операции из Башкирии получат сертификаты на реабилитацию.

права человека