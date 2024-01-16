В Башкирии уточнили, кто может получить единовременную выплату по контракту

В документе говорится о мобилизованных, заключивших контракт после 10 ноября 2023 года, но не позднее 31 декабря 2023 года о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ. Изменения касаются и призванных, подписавших в этот же период контракт с военными комиссариатами или воинскими частями, расположенными в Башкирии, и тех, кто выбрал вместо службы по призыву службу по контракту.