Более 200 беспилотников закупили для московских колледжей

Ракова добавила, что в Колледже полиции открыли лаборатории для программирования и работы с дронами самолетного типа, там же создали детальный макет одного из столичных районов Москвы. С помощью него курсанты научатся находить нужные объекты во время полета коптера. Кроме того, после капитального ремонта открылась модернизированная лаборатория беспилотных летательных аппаратов в отделении «Зябликово» образовательного комплекса градостроительства «Столица». В ней будут осваивать дополнительные компетенции по профессии «оператор наземных средств управления БПЛА», научатся разбирать и собирать квадрокоптеры и управлять ими.