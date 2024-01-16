К юбилею в Уфе отремонтируют пять «гостевых» улиц

Также продолжается реконструкция улицы Октябрьской Революции, где специалисты оборудуют велопешеходную зону и новые точки притяжения для жителей и гостей Уфы. На сегодняшний день строители обустроили инженерные сети и двухполосную дорогу, а на втором этапе проведут реставрацию домов и благоустроят прилегающие территории.