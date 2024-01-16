В Екатеринбурге возведут новый микрорайон

Новые здания возведут в границах улицы Шефская, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка. Его площадь составит 98 гектаров. Тут возведут около миллиона квадратных метров жилья, пять детсадов с пристройками в общей сложности на 1975 мест, а также три школы примерно на 4,2 тысяч детей. Появится на территории и поликлиника.
Возводить дома будут в 10 этапов. Тут также благоустроят дворы, площадки для отдыха, парковки на 7,3 тысячи машин. Застраивать участок будут в рамках КРТ.
В Уральском федеральном округе, напомним, общий объем строительства жилья достиг максимума с 2020 года. В 2023 году в округе возвели более 10 млн квадратных метров квартир и домов.