В Екатеринбурге возведут новый микрорайон

Новые здания возведут в границах улицы Шефская, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка. Его площадь составит 98 гектаров. Тут возведут около миллиона квадратных метров жилья, пять детсадов с пристройками в общей сложности на 1975 мест, а также три школы примерно на 4,2 тысяч детей. Появится на территории и поликлиника.