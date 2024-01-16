Отопление «Волгоград Арены» обойдется в 18,3 млн рублей

тепло на стадион будет подавать Волгоградская государственная академия физической культуры и спорта, у которой есть своя котельная. Вуз будет обеспечивать арену теплоснабжением весь календарный год, срок действия контракта с 1 января до 31 декабря 2024 года. Объем тепловой энергии будет корректироваться ежемесячно в зависимости от погоды.