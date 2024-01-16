Отопление «Волгоград Арены» обойдется в 18,3 млн рублей

Администрация «Волгоград Арены» нашла подрядчика, который обеспечит стадион теплоснабжением в 2024 году. 15 января была проведена закупка у единственного поставщика.
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, на отопление «Волгоград Ареной» ориентировочно будет потрачено 18,3 миллиона рублей. Максимальные траты могут составить 19,4 миллиона рублей.
тепло на стадион будет подавать Волгоградская государственная академия физической культуры и спорта, у которой есть своя котельная. Вуз будет обеспечивать арену теплоснабжением весь календарный год, срок действия контракта с 1 января до 31 декабря 2024 года. Объем тепловой энергии будет корректироваться ежемесячно в зависимости от погоды.
«Волгоград Арена» будет обеспечиваться теплом в течение всего года. Наибольший объем теплоэнергии будет подаваться в январе, феврале, ноябре и декабре — по 1000 Гкал. С мая по август стадиону хватит по 75 Гкал.
Кроме того, «Волгоград Арена» 15 января провела закупку на обеспечение электричеством. Поставщиком станет ПАО «Россети Юг». Срок действия контракта также составит год — с 1 января по 31 декабря 2024-го. На электричество администрация арены потратит 27,3 миллиона рублей.