Иностранцы смогут продавать бизнес в Беларуси с разрешения властей

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Совет министров Беларуси принял постановление о порядке выдачи разрешений на продажу бизнеса иностранцами и другие подобные действия, сообщает Госкомимущество.
Речь идет о том, что иностранцы будут получать разрешение не только на продажу акций или долей в компаниях. Разрешение надо также на продажу имущества (доли в ней) и на реорганизацию юрлица, в котором среди собственников есть иностранные граждане.
«В соответствии с установленным порядком, заинтересованным необходимо обратиться в областные, Минский городской исполнительные комитеты по месту регистрации юридического лица с соответствующим заявлением», — поясняет Госкомимущество.
Затем орган власти не только решит, возможна ли продажа бизнеса, но и определит, какой взнос за это надо сделать в госбюджет. После этого Совмин будет принимать «сводное» постановление, которое разрешает те или иные сделки по ряду компаний.
Постановление, о котором сообщает Госкомимущество, принято в развитие указа № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики».
Ранее сообщалось, что указ разрешает сделки, если продавец уплатит не менее 25% рыночной стоимости продаваемых активов в местный бюджет.