В Индии назвали две проблемы с поставками российской нефти

«В случае с Россией это вопрос ценового ограничения, а также вопрос о том, что некоторые из их судоходных компаний попали под неблагоприятное внимание», — сказал Пури, отвечая на вопрос, почему танкеры с российской нефтью простаивали ранее в нескольких милях от берега.