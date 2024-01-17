Нацбанк Беларуси снова снизил курс доллара и курс евро на 17 января 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 16 января, вторник, составили: 1 доллар США равен 3,1482 рубля, 1 евро — 3,4469 BYN, 100 российских рублей — 3,5831 белорусского рубля. То есть курс доллара (пусть и совсем незначительно) и курс евро (уже посерьезнее) снижается с каждым днем, а курс российского рубля растет.