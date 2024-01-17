Много лет ждали: многострадальную развязку масштабно переделают во Владивостоке

Транспортные потоки в городе серьезно возросли — это неоспоримый факт. А потому получается, что существующая на Второй Речке развязка больше не может эффективно «существовать». Считается, что это одно из самых загруженных мест в городе по трафику, огромные пробки не регулирует даже светофор. Это подтвердили и проведенные в 2023 году исследования: интенсивность движения на перекрестке в утренние часы составляет почти 4560 автомобилей в час, днем — порядка 4700, к вечеру это значение увеличивается до 5220 машин в час.=