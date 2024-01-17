Много лет ждали: многострадальную развязку масштабно переделают во Владивостоке

Автомобильная дорога в районе пересечения магистральных улицы Русская и проспекта 100-летия Владивостока — один из самых проблемных участков в городе на протяжении многих лет. В наступившем 2024 году эту развязку ждет масштабное обновление, сообщает ИА PrimaMedia. Всех «секретов» в администрации города пока не раскрывают, но кое-что узнать все же удалось.
Транспортные потоки в городе серьезно возросли — это неоспоримый факт. А потому получается, что существующая на Второй Речке развязка больше не может эффективно «существовать». Считается, что это одно из самых загруженных мест в городе по трафику, огромные пробки не регулирует даже светофор. Это подтвердили и проведенные в 2023 году исследования: интенсивность движения на перекрестке в утренние часы составляет почти 4560 автомобилей в час, днем — порядка 4700, к вечеру это значение увеличивается до 5220 машин в час.=
«Загрузка перекрестка в часы пик огромна — сейчас она достигает 93% (при 100-процентной загрузке перекрестка движение автомобилей прекращается вообще)», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Чтобы решить проблему специалисты предлагали массу вариантов реконструкции и организации движения, одним из них даже была кольцевая многоуровневая развязка. Детальная оценка всех предложений помогла выбрать оптимальный по всем параметрам вариант, благодаря которому загрузка в часы пик после реконструкции составит 65−75%, что позволит эффективно пропускать потоки автомобилей со всех направлений.
«Реконструкция участка будет проведена только на первом уровне. Второй уровень — мост — в этом проекте является сохраняемой конструкцией. На первом уровне будут задействованы подмостовые пространства, которые сейчас не используются», — уточнили специалисты Центра организации дорожного движения.
Новость о предстоящих работах в обществе восприняли неоднозначно. Негативно к ней отнеслись в первую очередь жители близлежащих районов. Оно и понятно, достаточно вспомнить ремонт Некрасовского путепровода, который доставил немало проблем местным автомобилистам. Люди часами простаивали во многокилометровых пробках. Сначала на участке приводили в порядок деформационные швы, затем рабочие приступили к ремонту тротуара.