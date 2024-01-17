Еще 15 детей-сирот получили ключи от квартир во Владивостоке

Правительство ведет активную работу по обеспечению нуждающихся граждан собственной жилплощадью. Когда-то в острая нехватка отмечалась среди детей-сирот. На сегодняшний день этот период удалось преодолеть. В 2017—2018 годах на эти целои направлялись 300 миллионов рублей, то уже с 2019 года суммы выросли до 2,5-миллиардов рублей. По словам губернатора Приморья, каждый год детям-сиротам предоставляется порядка 1000 квартир, а не 300, как это было раньше. Жилье получили уже более 5 тысяч ребят.