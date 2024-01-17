Еще 15 детей-сирот получили ключи от квартир во Владивостоке

Губернатор Олег Кожемяко вручил ключи от новых квартир детям-сиротам в столице Приморья, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого правительства. Свои жильем во Владивостоке, во многоквартирном комплексе в районе Снеговой Пади, обзавелись 15 приморцев.
Правительство ведет активную работу по обеспечению нуждающихся граждан собственной жилплощадью. Когда-то в острая нехватка отмечалась среди детей-сирот. На сегодняшний день этот период удалось преодолеть. В 2017—2018 годах на эти целои направлялись 300 миллионов рублей, то уже с 2019 года суммы выросли до 2,5-миллиардов рублей. По словам губернатора Приморья, каждый год детям-сиротам предоставляется порядка 1000 квартир, а не 300, как это было раньше. Жилье получили уже более 5 тысяч ребят.
К слову, в каждой квартире проведены электричество, водоснабжение, отопление, сделан косметический ремонт, который включает в себя поклеенные обои, установленные пластиковые окна, кафель в туалетной и ванной комнате, а также сантехнику, электроплитку с духовым шкафом и приборы учета водо— и теплоснабжения, электроэнергии.
«Искренне поздравляю вас с таким радостным событием. Получение квартиры в первые дни после Нового года — хороший стимул к новым делам и начинаниям. Живите дружно, содержите дом в надлежащем порядке, встраивайтесь во все социальные аспекты, которые есть в нашем крае. При наличии своего жилья у вас появляются дополнительные возможности. С новосельем!» — поздравил молодых людей Олег Кожемяко.