Новый домостроительный комбинат будет построен в Приморье

«Общий размер инвестиций — свыше 1 млрд рублей. Срок реализации первого этапа: декабрь 2024 года — январь 2025 года. Первый блок домостроительного комбината рассчитан на производство 40 тысяч кубометров бетона в год при работе в одну смену. Это около 60−80 тысяч квадратных метров жилья в год», — сказал Константин Пепеляев, представляя проект.