Новый домостроительный комбинат будет построен в Приморье

Домостроительный комбинат, включающий в себя завод по производству железобетонных изделий, неавтоклавного газобетона и товарного бетона, планируется построить в промышленном парке «Большой Камень». Ввод первой очереди планируется в декабре 2024 года — январе 2025 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Инициатором проекта выступает ООО «СЗ Трест-Востокжилстрой», «созданное в сентябре 2020 года в селе Вольно-Надеждинское Приморского края. Компания является резидентом ТОР “Приморье” (ранее — “Надеждинская”). Гендиректор компании Константин Пепеляев владеет 38% капитала ООО, ещё 62% принадлежат самой компании.
Ход реализации проекта был рассмотрен на совещании по вопросам реализации инвестпроектов под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Домостроительный комбинат — это возможность быстрого жилищного строительства, строительства социальных объектов. У нас в крае есть хорошие примеры построенных по новым технологиям объектов", — сказал Олег Кожемяко.
В первый этап строительства входит создание производственных линий: железобетонных конструкций, железобетонных изделий общего и вспомогательного назначения, товарного бетона. В свою очередь, создание производственных линий по производству теплоэффективных блоков из автоклавного газобетона предполагается во второй этап строительства.
Отметим, что предварительный договор аренды земельного участка площадью 7,83 га под реализацию проекта инвестор заключил с управляющей компанией промпарка в сентябре 2023 года в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ, 18+).
«Общий размер инвестиций — свыше 1 млрд рублей. Срок реализации первого этапа: декабрь 2024 года — январь 2025 года. Первый блок домостроительного комбината рассчитан на производство 40 тысяч кубометров бетона в год при работе в одну смену. Это около 60−80 тысяч квадратных метров жилья в год», — сказал Константин Пепеляев, представляя проект.
Строительство промышленного парка «Большой Камень» началось в марте 2023 года. Для создания промпарка Приморский край привлек инфраструктурный бюджетный кредит на 1,2 млрд рублей.