Новые микрорайоны Хабаровска свяжут с центром города современной дорогой

В Хабаровске к новым кварталам в микрорайоне Ореховая сопка и переулке Брянском построят автодорогу. Её проложат между улицами Воронежская и Совхозная. Об этом в своём Телеграм-канале написал курирующий вопросы строительства зампред регионального правительства Керим Сунгуров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Это часть масштабного проекта комплексного развития территории по переулку Брянский и микрорайона Ореховая сопка, где только в 2023 году введено семь многоквартирных домов общей площадью 49,3 тыс. кв. метров. Этот объект будет строиться в рамках федеральной программы «Стимул» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Эта программа предполагает субсидирование строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах: школ и детских садов, больниц и поликлиник, очистных сооружений и в том числе автомобильных дорог, — отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров. По той же программе «Стимул», инициированной Владимиром Владимировичем Путиным, год назад была построена и введена в эксплуатацию новая поликлиника в микрорайоне Строитель.
Новая дорога позволит перераспределить транспортные потоки между улицами Воронежской и Совхозной, когда там начнётся заселение новых кварталов. Иначе это приведёт к серьёзным заторам на существующих автотрассах.
Напомним, в этом году к новым микрорайонам в районе Ореховой сопки планируется завершить прокладку магистрального теплопровода ТМ-35. Без него новостройки невозможно было бы подключить к отоплению. Строят ТМ-35 на условиях концессии и на средства предоставленного федеральным центром инфраструктурного кредита.