Новые микрорайоны Хабаровска свяжут с центром города современной дорогой

— Это часть масштабного проекта комплексного развития территории по переулку Брянский и микрорайона Ореховая сопка, где только в 2023 году введено семь многоквартирных домов общей площадью 49,3 тыс. кв. метров. Этот объект будет строиться в рамках федеральной программы «Стимул» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Эта программа предполагает субсидирование строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах: школ и детских садов, больниц и поликлиник, очистных сооружений и в том числе автомобильных дорог, — отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров. По той же программе «Стимул», инициированной Владимиром Владимировичем Путиным, год назад была построена и введена в эксплуатацию новая поликлиника в микрорайоне Строитель.