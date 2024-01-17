Во Владивостоке стартовали общественные обсуждения «реновации» Волховской и Талалихина

Администрация Владивостока 16 января опубликовала сразу два проекта в разделе «Общественное обсуждения»: изменений в документацию по планировке территории в районе улицы Волховской, 7, 7а, 9, 11, 13 и в документацию по планировке территории улиц Талалихина, 6, 8, 9, 10, Героев Хасана, 30, 32. Как следует из материалов, здесь появится новая многоэтажная застройка класса комфорт и бизнес, а жителей ветхих и аварийных домов расселят. Предложения и замечания принимаются с 16 по 22 января, сообщает ИА PrimaMedia.