Во Владивостоке стартовали общественные обсуждения «реновации» Волховской и Талалихина

Администрация Владивостока 16 января опубликовала сразу два проекта в разделе «Общественное обсуждения»: изменений в документацию по планировке территории в районе улицы Волховской, 7, 7а, 9, 11, 13 и в документацию по планировке территории улиц Талалихина, 6, 8, 9, 10, Героев Хасана, 30, 32. Как следует из материалов, здесь появится новая многоэтажная застройка класса комфорт и бизнес, а жителей ветхих и аварийных домов расселят. Предложения и замечания принимаются с 16 по 22 января, сообщает ИА PrimaMedia.
Во Владивостоке продолжается «реновация». Материалы к общественным слушаниям содержат положения о характеристиках планируемого развития территории и чертежи межевания.
На Талалихина и Героев Хасана общая площадь земельных участков по техническому заданию составила 1,85 га. Здесь предусмотрено появление новой многоэтажной застройки площадью 1,27 га и реконструкция улично-дорожной сети. В том числе площадь жилых домов составит 60 тысяч кв. метров.
Одна из задач — «обеспечение условий для создания многоэтажных многоквартирных жилых домов уровня бизнес-класс с нормой площади квартир в расчете на одного человека — 30 кв. м. Зона предполагает размещение зданий (высотой от 9 до 30 этажей), благоустройство и озеленение придомовых территорий», — указано в материалах.
Также к размещению планируется встроенный детский сад на 90 мест.
Развитие архитектурно-планировочной структуры в границах территории запланировано в два этапа — до 2025 года построят дом, куда заселят жителей аварийных домов. До 2027 года — ещё два дома.
Границами территории являются: с севера — участок с кадастровым номером 25:28:030016:3527, с северо-запада — улица Героев Хасана, с юга и запада — улица Сафонова.
«В случае, если в результате образования земельного участка, подлежащего изъятию, земельный участок, остающийся в пользовании его правообладателя, и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества невозможно использовать в соответствии с разрешенным использованием, должно быть принято решение об изъятии всего земельного участка», — следует из материалов.
"Цели и задачи выделения зоны планируемого размещения многоэтажных многоквартирных жилых домов — обеспечение условий для создания многоэтажных многоквартирных жилых домов уровня комфорт-класса с нормой площади квартир в расчете на одного человека — 30 кв. м.
Зона предполагает размещение жилых домов (высотой от 9 до 30 этажей), благоустройство и озеленение придомовых территорий, обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных и отдельных помещениях многоквартирного дома", — указано в материалах.
Развитие территории также запланировано в два этапа — до 2025 года построят дом, куда переселят жителей ветхих и аварийных домов, расположенных в это районе. До 2027 года — остальные объекты.
Границами территории являются: с севера — земельный участок с кадастровым номером 25:28:040006:746; с юга — улица Волховская; с запада — земельный участок с кадастровым номером 25:28:040006:131, с востока — улица Корнилова.
Ряд образованных земельных участков будут отнесены к территории общего пользования.
Предложения и замечания принимаются с 16 по 22 января. Отправить их можно через официальный сайт администрации города www.vlc.ru, где в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» нужно заполнить электронную форму «Подать обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности». Или в письменной форме в адрес организатора общественного обсуждения — управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 20.
А также в рабочие дни с 16 по 22 января посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. Адрес — Океанский пр-т, д. 15/3.