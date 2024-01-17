В Челябинской области увеличили выплаты участникам СВО

Граждане, решившие отправиться на фронт, могут обращаться на сборный пункт по адресу: Челябинск, ул. Цвиллинга, 11. Там им помогут определиться со специальностью, соответственно полученному образованию, расскажут о существующих вакансиях, дадут всю необходимую информацию. За дополнительной информацией можно обратиться на сайт поконтракту.рф или по телефонному номеру *0545.