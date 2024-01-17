В Омске появился ещё один проект крематория

На рассмотрении оказался уже четвёртый за последние годы проект строительства крематория. На этот раз с инициативой вышел местный бизнесмен — владелец похоронной компании «Возобновляемые ресурсы» Евгений Романов. Место ещё не выбрано, пока инвестор думает, возле какого из кладбищ начинать стройку.
— Сейчас оцениваются возможные земельные участки для реализации проекта. Объём инвестиций — 193,2 млн рублей, — рассказали в пресс-службе Минэкономики.
Бизнесмен Евгений Романов в прошлом занимался бизнесом по производству фанеры и древесных плит. Сейчас является директором ресторана в отеле «Ibis Сибирь», принадлежащем семье Антропенко.
Отметим, серьёзные перспективы есть сейчас у проекта крематория в Надеждино, который хотят строить московские ритуальщики (ООО «Помощь»). Недавно проект получил одобрение экспертизы. Также строительством в районе Ясной Поляны намеревался заняться уральский «Феникс», но сейчас эти планы под вопросом. Предыдущий проект — крематорий в районе Новостройки в Старом Кировске — свернули ещё ранее.