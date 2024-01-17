В Омске появился ещё один проект крематория

Отметим, серьёзные перспективы есть сейчас у проекта крематория в Надеждино, который хотят строить московские ритуальщики (ООО «Помощь»). Недавно проект получил одобрение экспертизы. Также строительством в районе Ясной Поляны намеревался заняться уральский «Феникс», но сейчас эти планы под вопросом. Предыдущий проект — крематорий в районе Новостройки в Старом Кировске — свернули ещё ранее.