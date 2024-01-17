Китайцы предложили Ташкенту инновационные трамваи на колесах

В хокимияте Ташкента прошла встреча с представителями Министерства транспорта, компании «Ташкент Инвест», китайской компании CRRC Group, Глобального экологического фонда (GEF) и ПРООН. Участники встречи обсудили оптимизацию общественного транспорта в столице, создание удобств как для пассажиров, так и для водителей, а также другие вопросы.
В ходе мероприятия состоялась презентация проекта «Активизация привлечения инвестиций в низкоуглеродный транспорт в Ташкенте», разработанного при поддержке GEF и ПРООН. Он предполагает создание в качестве эксперимента зеленого транспортного коридора по улице Шота Руставели — одной из самых загруженных улиц столицы.
Кроме того, в ходе встречи представители компании CRRC Group — крупнейшего производителя железнодорожной техники в Китае — предложили интегрировать в столичную транспортную систему свои инновационные колесные трамваи. Этот транспорт объединяет преимущества автобуса и трамвая, оперируя в выделенной зоне дороги. Кроме того, он удобен, экономичен и вместителен, отметили гости в ходе своей презентации.
Стороны договорились продолжить совместную работу и обсуждения.
Напомним, что в начале января урбанист Искандар Солиев поделился рендерами планируемой реконструкции улицы Шота Руставели. По задумке авторов, планируется избавиться от круга возле гостиницы Grand Mir (бывшая «Россия»).
Автобусные полосы по этой улице будут обособленными от основного потока и проходить по центру дороги. Здесь же расположатся защищенные автобусные остановки. Это, в частности, позволит облегчить процесс реконструкции в случае, если в будущем в Ташкент вернутся трамваи.