Китайцы предложили Ташкенту инновационные трамваи на колесах

Кроме того, в ходе встречи представители компании CRRC Group — крупнейшего производителя железнодорожной техники в Китае — предложили интегрировать в столичную транспортную систему свои инновационные колесные трамваи. Этот транспорт объединяет преимущества автобуса и трамвая, оперируя в выделенной зоне дороги. Кроме того, он удобен, экономичен и вместителен, отметили гости в ходе своей презентации.