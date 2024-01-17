Не все летают из Ясс: Куда чаще всего отправляются жители Молдовы из аэропорта Кишинева

Наилучшие показатели были зафиксированы в ноябре: 69% рейсов приземлились вовремя и 65% рейсов вылетели вовремя. Таким образом, по итогам 2023 года показатели аэропорта Кишинева были близки к средним показателям, зафиксированным в зоне действия EUROControl, где в первую неделю декабря 67,3% рейсов приземлились вовремя и 62,5% рейсов вылетели вовремя.