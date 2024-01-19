Мэрия зовет омичек ликвидировать нехватку водителей общественного транспорта

Одним из главных камней преткновения остается нехватка водителей, отметил в своем телеграм-канале глава региона. Горадминистрация предлагает решения кадрового вопроса.
«Активно приглашают в муниципальные пассажирские предприятия на современный, экологичный и легкий в управлении транспорт работать водителями женщин. Набор уже ведётся, в том числе через Центры занятости», — сообщил губернатор Омской области Хоценко.
В октябре было известно, что в Омске не хватает 290 водителей общественного транспорта. Из них 230 вакансий размещено в ПАТП № 8. Несмотря на то, что в город по нацпроекту постоянно поступают новые автобусы, работать на них некому. Ситуацию не спасает и повышение зарплаты. На сегодняшний день средняя оплата труда водителя автобуса в ПАТП № 8 — 73 тысячи рублей.