Нацбанк Казахстана понизил базовую учетную ставку

«Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный Банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию, и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем цикл снижения может быть длительным», — говорится в сообщении.