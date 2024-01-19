Пособия-2024: названы размеры соцвыплат казахстанцам

с 4 детьми — 16,03 МРП, или 59 183 тенге; с 5 детьми — 20,04 МРП, или 73 988 тенге; с 6 детьми — 24,05 МРП, или 88 793 тенге; с 7 детьми — 28,06 МРП, или 103 598 тенге; с 8 и более детьми — по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка. «С 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%».Пресс-служба МТСЗН РК.