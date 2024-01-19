Пенсии для неработающих пенсионеров увеличили на 7,5% в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,5 процента. Повышение затронуло более 1,4 миллиона жителей. Об этом 18 января сообщает пресс-служба Отделения СФР по Петербургу и Ленобласти.
Кроме этого, в регионе увеличили пенсионный коэффициент и размер фиксированной выплаты. Коэффициент вырос до 133 рублей, а размер выплаты — с 7567 до 8134 рублей. В ведомстве также напомнили о переходном периоде повышения пенсионного возраста.
— В 2024 году выйти на пенсию смогут женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения. Но только если соблюдаются условия, — говорится в сообщении.
К необходимым условиям для выхода на пенсию относятся достижение пенсионного возраста, наличие 15 лет страхового стажа. Коэффициент должен составлять не менее 28,2 пенсионных.