Пенсии для неработающих пенсионеров увеличили на 7,5% в Петербурге и Ленобласти

Кроме этого, в регионе увеличили пенсионный коэффициент и размер фиксированной выплаты. Коэффициент вырос до 133 рублей, а размер выплаты — с 7567 до 8134 рублей. В ведомстве также напомнили о переходном периоде повышения пенсионного возраста.