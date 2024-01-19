В Пермском крае взлетели цены на яйца и бензин

«С декабря 2022 года по декабрь 2023 года среди продовольственных товаров отмечен сильный рост стоимости яиц — 69% и бананов — 54%. Также подорожали все виды моторного топлива. Больше всего выросли цены на газ — 67,1%. Бензин подорожал в среднем на 7%», — сообщил Белянин.
Он добавил, что вслед за топливом выросли цены на автомобили. В среднем их стоимость повысилась на 18%. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали ювелирные изделия — на 26%. Также аналитики отметили резкое повышение стоимости медикаментов — 106,2%. В сфере услуг на 30% выросла стоимость туров за рубеж и банковских продуктов. Заметно подорожали билеты в театры, музеи и выставки: цены выросли на 27%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае стоимость потребительской корзины стала самой высокой в ПФО. На декабрь 2023 года минимальный набор продуктов в регионе стоит 5,7 тысячи рублей.