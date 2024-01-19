В Пермском крае взлетели цены на яйца и бензин

Он добавил, что вслед за топливом выросли цены на автомобили. В среднем их стоимость повысилась на 18%. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали ювелирные изделия — на 26%. Также аналитики отметили резкое повышение стоимости медикаментов — 106,2%. В сфере услуг на 30% выросла стоимость туров за рубеж и банковских продуктов. Заметно подорожали билеты в театры, музеи и выставки: цены выросли на 27%.