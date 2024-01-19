В Башкирии построили первые два дома с применением эскроу-счетов

Проект подразумевает строительство 300 малоэтажных домов — таунхаусов и 100 частных домов в деревне Начапкино Уфимского района. Два дома площадью почти 800 квадратных метров включают по семь-восемь квартир каждый. В этом году застройщик планирует сдать еще четыре таунхауса площадью больше трех тысяч квадратных метров и ввести в эксплуатацию почти 35 квартир. В 2024 году в эксплуатацию введут 32 частных дома. Земельный участок площадью 32,3 гектара передали стройфирме в аренду, градостроительный потенциал участка составляет 53,9 тысячи квадратных метров. Также проект подразумевает благоустройство прилегающей территории, оборудование спортивных и детских площадок, создание социальных и коммерческих объектов.