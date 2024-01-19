В бюджете Пермского края стало больше денег, несмотря на санкции Запада

«Несмотря на все сложности, связанные с наложением санкций на Российскую Федерацию, запреты на реализацию продукции за пределы страны, экономика края в 2023 году выросла. Региональный бюджет за минувший год сохранил устойчивость и сбалансированность. Доходы краевой казны по оперативным данным за 2023 год получены в объеме 243,3 млрд рублей или 116,3% годового плана», — сообщает ведомство.