На дорогах Красноярска проходят тестирование первые электробусы

В Красноярске проходят тестовые испытания первые электробусы, которые запустили по троллейбусному маршруту № 6 «Студенческий городок — Утиный плес».
Как рассказали в правительстве края, для Красноярска приобрели 5 зарядных станций и 20 электробусов по нацпроектам «Экология» и «Безопасные качественные дороги». Это 9 машин белорусского производства, 11 — российского.
Электробус рассчитан на 85 пассажиров, развивает скорость до 50 км. Оснащены системой ГЛОНАСС, светодиодными табло, камерами видеонаблюдения и климат-контроля, а также спутниковой навигацией, Wi-Fi и USB-разъемам. Электробусы оборудованы для перевозки маломобильных пассажиров и системой управления подвеской, которая позволяет поднимать электробус для преодоления сложных участков дороги.
Стоимость проезда в электробусах, как и в троллейбусе, составит 32 рубля. Расплатиться можно как банковской, транспортной или социальной картой, так и наличными.
Тестовые испытания закончатся в феврале 2024 года, после чего планируется вывести электробусы на самостоятельный маршрут. Он соединит микрорайоны Северный и Тихие Зори.
В числе первых пассажиров вместе с красноярцами в новом электробусе проехали губернатор края Михаил Котюков и мэр Красноярска Владислав Логинов.