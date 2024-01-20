На дорогах Красноярска проходят тестирование первые электробусы

Электробус рассчитан на 85 пассажиров, развивает скорость до 50 км. Оснащены системой ГЛОНАСС, светодиодными табло, камерами видеонаблюдения и климат-контроля, а также спутниковой навигацией, Wi-Fi и USB-разъемам. Электробусы оборудованы для перевозки маломобильных пассажиров и системой управления подвеской, которая позволяет поднимать электробус для преодоления сложных участков дороги.