В Петербурге завершат строительство трех станций метро в 2024 году

По его словам, в третьем квартале 2024 года планируется закончить станцию «Горный институт». «Путиловская» и «Юго-Западная» откроют свои двери для пассажиров в четвертом квартале текущего года.
В Смольном рассказали, что в наступившем году также запланировано проектирование вестибюля станции «Театральная», участков Лахтинско-Правобережной линии и Красносельско-Калининской линии.
Петербург строит планы не только по открытию новых станций, но и строительству новых дорог, расширению транспортной сети и возведению социальных объектов. Кроме того, Смольный принял решение снизить этажность для некоторых жилых кварталов. Подробнее об этом в нашем материале.