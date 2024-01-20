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В Петербурге завершат строительство трех станций метро в 2024 году

Три новые станции метро откроют свои двери для петербуржцев уже в текущем году. Также начнется проектирование участков двух линий подземки Северной столицы. Об этом рассказал вице-губернатор Николай Линченко в рамках пресс-конференции ТАСС.
Источник: МК.RU Санкт-Петербург

По его словам, в третьем квартале 2024 года планируется закончить станцию «Горный институт». «Путиловская» и «Юго-Западная» откроют свои двери для пассажиров в четвертом квартале текущего года.

В Смольном рассказали, что в наступившем году также запланировано проектирование вестибюля станции «Театральная», участков Лахтинско-Правобережной линии и Красносельско-Калининской линии.

Петербург строит планы не только по открытию новых станций, но и строительству новых дорог, расширению транспортной сети и возведению социальных объектов. Кроме того, Смольный принял решение снизить этажность для некоторых жилых кварталов. Подробнее об этом в нашем материале.

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