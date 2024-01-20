Новый водный маршрут свяжет Татарстан с Чувашией и Нижегородской областью

675-километровый водный маршрут свяжет Татарстан с Чувашией и Нижегородской областью, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Дня пассажирской логистики на выставке-форуме «Россия».
«Благодаря этому проекту мы решим задачи повышения транспортной доступности территорий вдоль Волги, развития мультимодальных пассажирских перевозок, а также создания новых туристических направлений», — цитирует министра пресс-служба выставки-форума.
По словам Виталия Савельева, этот проект называется «Речные магистрали», рабочая группа по его запуску уже создана. Министр подчеркнул, что рост внутреннего туризма будет и впредь обеспечен необходимым подвижным составом и флотом. Современные отечественные скоростные пассажирские суда в ближайшее время пойдут по Волге.
Напомним, на 95% увеличился пассажиропоток на речном транспорте Татарстана.