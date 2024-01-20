Новый водный маршрут свяжет Татарстан с Чувашией и Нижегородской областью

По словам Виталия Савельева, этот проект называется «Речные магистрали», рабочая группа по его запуску уже создана. Министр подчеркнул, что рост внутреннего туризма будет и впредь обеспечен необходимым подвижным составом и флотом. Современные отечественные скоростные пассажирские суда в ближайшее время пойдут по Волге.