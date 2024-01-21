Левую консоль крыла для самолета МС-21 привезли в Иркутск

Левую консоль крыла для самолета МС-21 доставили в Иркутский авиазавод. У детали был непростой маршрут: из Ульяновска в Приангарье ее везли на раме грузовика более пяти тысяч километров. К счастью, конструкция прибыла без повреждений, ведь за рулем были опытные водители Иркут-Автотранса. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском авиационном заводе.