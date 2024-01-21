Левую консоль крыла для самолета МС-21 привезли в Иркутск

Левую консоль крыла для самолета МС-21 доставили в Иркутский авиазавод. У детали был непростой маршрут: из Ульяновска в Приангарье ее везли на раме грузовика более пяти тысяч километров. К счастью, конструкция прибыла без повреждений, ведь за рулем были опытные водители Иркут-Автотранса. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском авиационном заводе.
— Консольные части крыла для гражданских лайнеров поставляются на ИАЗ ритмично: получив одну деталь, водители отправляются за следующей. Благодаря этому производственные рабочие могут вовремя приступить к сборке, — рассказывают в Иркутском авиационном заводе.
Кстати, водители отправились в путь за деталью 31 декабря и пробыли в пути около 10 суток. А сейчас экипаж вновь отправился в Ульяновск за правой консолью для МС-21. В пути водители пробудут весь январь и уже в начале следующего месяца вернутся на предприятие с грузом.