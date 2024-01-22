Нацбанк Беларуси назвал курс доллара и курс евро на 22 января 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 19 января, пятницу, 20 января, субботу, и 21 января, воскресенье, были аналогичными: 1 доллар США равен 3,1707 рубля, 1 евро — 3,4515 BYN, 100 российских рублей — 3,5741 белорусского рубля. То есть курсы доллара и евро снова снизились, но и российский рубль чуть упал.